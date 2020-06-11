أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، بتحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية، فيما جددت القوات الحكومية قصفها الصاروخي على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وكفرعويد والرويحة وبينين والحلوبة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية نفذت أمس، قصفاً صاروخياً على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن في جبل الزاوية، والعنكاوي في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

في حين شهدت أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع، حيث حلقت الطائرات الروسية في أجواء جبل الزاوية، بينما حلقت الطائرات التركية في أجواء مدينة إدلب وريفها الشمالي.

(ش ع)