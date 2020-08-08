القوات الحكومية تجدد قصفها لجبل الزاوية.. والمرتزقة يعززون مواقعهم

جددت القوات الحكومية قصفها الصاروخي، بشكلٍ مكثف، على مناطق في فليفل والفطيرة والبارة وسفوهن بجبل الزاوية، بالإضافة إلى محاور ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولا سيما محور حدادة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة "خفض التصعيد".

وفي ذات السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، استقدام مرتزقة تركيا لتعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث وصلت عشرات الآليات إلى محاور التماس، تزامن ذلك مع انتشار واسع ومكثف للقوات التركية ضمن بلدات وقرى عدة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، توجه أرتال عسكرية للقوات الحكومية، من ريف إدلب الشرقي وحلب الجنوبي والجنوبي الغربي، إلى مواقع جديدة في محيط كفرنبل ومنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور في ريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)