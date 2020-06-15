القوات الحكومية تعتقل أكثر من10 متظاهرين في السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "إن قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، عمدت إلى اعتقال أكثر من 10 متظاهرين، جراء خروجهم بمظاهرة مناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء، وسط استمرار التوتر والاستنفار".

ورصد المرصد السوري قبل قليل، مظاهرة خرج بها العشرات من أبناء السويداء أمام ساحة السير في المدينة، مطالبين برحيل رئيس "النظام" السوري بشار الأسد وإسقاط نظامه، بالإضافة إلى مطالبتهم بإخراج المعتقلين من أفرع النظام الأمنية.

تزامناً مع ذلك تجمع العشرات من الموالين "للنظام" بالقرب من المظاهرة المناهضة، وخرجوا بمسيرة موالية "للنظام"، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الموالين عمدوا إلى مهاجمة المتظاهرين وضربهم بأدوات صلبة، ما تسبب بوقوع عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين، تزامناً مع انتشار أمني كثيف تشهده مدينة السويداء منذ الصباح.

وتظاهر العديد من أبناء مدينتي السويداء ودرعا في الفترة الأخيرة مطالبين بإسقاط "النظام" السوري، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية.

(ش ع)