القوات الفرنسية تبدأ بالانسحاب من النيجر

قال المجلس العسكري في النيجر، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية تموز الماضي، أن عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر تبدأ الثلاثاء، على ما أعلنته وكالة فرانس بريس.

وأوضح في بيان أن "العمليات لمغادرة القافلة الأولى تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ الثلاثاء في العاشر من تشرين الأول". وأضاف أنه "على إثر اجتماعات" و"تواصل بين سلطاتنا والجانب الفرنسي، تم تحديد جدول زمني لانسحاب قواته باتفاق مشترك".

وأصدر قادة الانقلاب بُعيد سيطرتهم على السلطة قراراً يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

(د ع)