القوات الدولية باقية في أفغانستان لمدة غير محدودة

وأكدت 4 مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن القوات العسكرية الدولية باقية في أفغانستان لما بعد مهلة الاتفاق الأميركي مع الحركة، والتي حددت في نهاية نيسان/ أبريل، في خطوة من شأنها أن تثير حفيظة حركة طالبان التي تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

إلى هذا، أضاف أحد المصادر الأربعة لـ "رويترز"، اليوم الأحد، شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، قائلًا: "شروط الانسحاب ومقوماته لم تكتمل بعد"، موضحًا أنه مع الإدارة الأميركية الجديدة سيكون هناك تعديل في قرارات الانسحاب المتسرعة.

من جهته، قال مصدر آخر إن "استراتيجية خروج القوات من أفغانستان في عهد بايدن ستكون أفضل وأكثر انسيابًا من السابق".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد وقعت اتفاقًا مع طالبان أوائل العام الماضي، دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول حزيران/ مايو من العام الجاري، مقابل تنفيذ الحركة ضمانات أمنية معينة.

(د أ)