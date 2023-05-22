القوات البحرية الدولية تعلن تأسيس فرقة لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط

أعلنتِ القوات البحرية الدولية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، عن إنشاء فرقة عمل جديدة لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط.
العالم والشرق الأوسط 2023-05-22T21:10:00 مركز الأخبار

ومن المرتقب أن تجري القوات الدولية تدريباتٍ بحرية في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط، مما يوسع فرص الدول الشريكة في الحصول على التدريب دون استخدام سفن أو طائرات.

وقال قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي الأدميرال، براد كوبر، إن إنشاء الفرقة 154  يظهر التزام البحرية الأمريكية العميق بتعزيز وتوسيع الشراكات من أجل تعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وستنظم فرقة العمل الجديدة تدريبات دورية تتركز على خمسة مجالات، هي الوعي البحري وقوانين الملاحة، وعمليات الاعتراض، وعمليات الإنقاذ، والدعم، والتنمية القيادية.

(سـ)


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