القوات البحرية الدولية تعلن تأسيس فرقة لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط

ومن المرتقب أن تجري القوات الدولية تدريباتٍ بحرية في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط، مما يوسع فرص الدول الشريكة في الحصول على التدريب دون استخدام سفن أو طائرات.

وقال قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي الأدميرال، براد كوبر، إن إنشاء الفرقة 154 يظهر التزام البحرية الأمريكية العميق بتعزيز وتوسيع الشراكات من أجل تعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وستنظم فرقة العمل الجديدة تدريبات دورية تتركز على خمسة مجالات، هي الوعي البحري وقوانين الملاحة، وعمليات الاعتراض، وعمليات الإنقاذ، والدعم، والتنمية القيادية.

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