القوات الأذربيجانية تقصف وحدة عسكرية في منطقة فاردينيس داخل أرمينيا

وأعلن ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان في مؤتمر صحفي، لم تتكبد القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا أية خسائر من هجوم أذربيجان في اتجاه مواقع فاردينيس العسكرية، وأشار إلى أن المعارك ما زالت مستمرة.

وأضاف آرتسرون هوفهانيسيان بحسب ما أوردته وكالة أرمن بريس الأرمنية، "إن حافلة مدنية أضرمت فيها النيران بعد أن استهدفتها طائرة مُسيّرة أذربيجانية".

وختم المتحدث العسكري للجيش الأرمني "قد سبق هذا العمل الذي قامت به القوات الأذربيجانية معلومات مضللة من وزارة الدفاع الأذربيجانية تفيد بأن القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا أطلقت صواريخ من منطقة فاردينيس على منطقة داشكسان في أذربيجان".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، صباح اليوم، استمرار الاشتباكات في قره باغ، وقال ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، في صفحته على "فيسبوك": "منذ بضع دقائق، أسقطنا طائرة بدون طيار مرة أخرى".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية، أنه مع حلول مساء أمس الإثنين، أسقطت القوات المسلحة الأرمنية في قره باغ، 49 طائرة بدون طيار وأربع طائرات هليكوبتر وطائرة واحدة، ودمرت 80 دبابة و 82 قطعة من المركبات، التابعة للجيش الأذربيجاني.

(م ش)