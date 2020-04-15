القوات العراقية: قصف الطيران التركي لمخيم مخمور عدوان تتحمل أنقرة نتائجه

قصفت طائرات مسيرة تركية، اليوم الأربعاء، مواقع في شمال العراق، فيما اعتبر الجيش العراقي أن القصف التركي الذي أسفر عن مقتل مدنيين عمل عدواني منفردا تتحمل أنقرة نتائجه.
العالم والشرق الأوسط 2020-04-15T19:20:00 مركز الأخبار

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، أن قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية اليوم من طائرة مسيرة تركية مسلحة.

وأكدت أن "مخيماً للعوائل الكرد اللاجئين" قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بصاروخ، مما أسفر عن مقتل امرأتين.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، عبد الكريم خلف، أن القصف التركي "عمل عدواني"، مضيفاً أن "ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الأجواء العراقية يعد عملاً عدوانياً منفرداً تتحمل أنقرة نتائجه".

وشدد على أن "الحكومة العراقية تتخذ كامل الإجراءات ضد أي عمل باتجاه أراضيها"، مضيفاً أن "استمرار تكرار هذا العمل إساءة للعلاقات بين البلدين".

(ي ح)


إقرأ أيضاً