القوات العراقية: قصف الطيران التركي لمخيم مخمور عدوان تتحمل أنقرة نتائجه

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، أن قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية اليوم من طائرة مسيرة تركية مسلحة.

وأكدت أن "مخيماً للعوائل الكرد اللاجئين" قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بصاروخ، مما أسفر عن مقتل امرأتين.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، عبد الكريم خلف، أن القصف التركي "عمل عدواني"، مضيفاً أن "ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الأجواء العراقية يعد عملاً عدوانياً منفرداً تتحمل أنقرة نتائجه".

وشدد على أن "الحكومة العراقية تتخذ كامل الإجراءات ضد أي عمل باتجاه أراضيها"، مضيفاً أن "استمرار تكرار هذا العمل إساءة للعلاقات بين البلدين".

(ي ح)