القوات العراقية تستنكر الهجوم التركي على مخيم مخمور وتعده تصرفاً استفزازياً

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، اليوم، "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الأربعاء 15 نيسان 2020، واستهدف مخيم اللاجئين قرب مخمور".

وأضاف البيان، إن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.

وتابع البيان: "يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعياً "إلى عدم تكراره، وإن العراق على أتم الاستعداد للتعاون، وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

يُذكر أن يوم أمس الأربعاء، اخترقت طائرات جيش الاحتلال التركي الأجواء العراقية، وقامت بقصف مخيم الشهيد رستم جودي قرب قضاء مخمور في محافظة نينوى، و أسفر القصف عن استشهاد 3 نساء من المخيم.