القوات العراقية تستمر بمحاولة محاصرة مخمور

بتاريخ 20 أيار، حاولت القوات العراقية تطويق مخيم مخمور للاجئين، ومحاصرته بالأسلاك الشائكة، وأمام هذه المحاولات خرج أهالي المخيم للوقوف أمامها واحتجوا على ذلك، ما دفع القوات العراقية للاعتداء على المحتجين وأصيب جراء ذلك الشاب أحمد منيجي بالرصاص الحي ونقل على إثرها للمشفى.

ووفق ما نقلته وكالة روج نيوز، فإن القوات العراقية حاولت قبل قليل الدخول مرة أخرى للمخيم ومحاصرته ووضع الأسلاك الشائكة.

إلا أن مقاومة الأهالي لهذه الخطوة تستمر، حيث نصبت خيمة أمام القوات العراقية، وتوافد الآلاف من الأهالي إلى أمام حاجز القوات.

(سـ)