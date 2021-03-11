القوات العراقية تمنع تظاهرة أهالي شنكال ومعلومات عن إصابة شخص

بعد تزايد ضغوطات وتهديدات القوات العراقية على شنكال، أعلنت الإدارة الذاتية في شنكال خلال اجتماع عقد، يوم أمس، تنظيم تظاهرة كبرى في مدينة شنكال احتجاجًا على هذه التهديدات ودعماً لآساييش إيزيدخان.

ومن المقرر أن تنطلقت التظاهرة اليوم في قضاء شنكال. حيث بدأ أهالي النواحي والقرى والتجمعات بالتوجه نحو مركز القضاء.

ومن القرى التي توجّه منها الأهالي للمشاركة في التظاهرة الكبرى، قرية تل عزير، إلا قوات الحكومة العراقية اعترضت طريق الأهالي، وحاولت منعهم من الوصول إلى شنكال.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن تدخّل القوات العراقية لمنع الأهالي من الوصول إلى شنكال أسفر عن إصابة أحد الأهالي بجروح، فيما يطلق عناصر القوات العراقية النار في الهواء لترهيب الأهالي.

إلى ذلك تستمر حالة التوتر في المنطقة.