القوات العراقية تغلق الطرق المؤدية إلى مخيم مخمور

منذ 20 أيار الجاري لا تسمح القوات العراقية بالدخول أو الخروج من مخيم مخمور، بما فيها الحالات المرضية. مما يعرّض حياة 12 ألف شخصاً يعيشون في المخيم للخطر، وسط حاجة العديد من الأطفال والنساء إلى تلقّي العلاج في المشافي.

يُذكر أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تفرض حصاراً على المخيم منذ 17 تموز عام 2019، ولا تسمح بمرور أهالي المخيم إلى مدن باشور (جنوب) كردستان. علماً أن هناك العديد من الحالات المرضية التي تحتاج إلى مراجعة المشافي، كما أدّى الحصار حتى الآن إلى فقدان عدد من الأطفال لحياتهم بسبب الحصار.

(ك)