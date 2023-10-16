خليةُ الإعلام الأمني العراقي قالت في بيانٍ إن "الطيران الحربي نفذ ضربةً جويةً على أحد أوكار الإرهابيين في جزيرة “العيث” ضمن قاطع محافظة صلاح الدين، حيث يتواجد ثمانيةُ عناصر من تنظيم داعش، ما أدى إلى مقتل عددٍ منهم".

بيان الخلية أضافَ" إن قوةً أمنيةً في منطقة “تل كصيبة” بصلاح الدين تمكنت أيضاً بعد رصدٍ وتتبعٍ من إلقاء القبض على مَن وصفته بأحد أخطر الإرهابيين المنتمين لداعش، يشغَلُ مَنصب مسؤولِ التواصل وإرسال البريد، فضلاً عن عمله بالنقل والدعم اللوجستي لعناصر التنظيم الإرهابي".

في سياقٍ متصلٍ ألقت قوات الأمن في محافظة ميسان شرقي البلاد القبضَ على أربعة مرتزقة، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وسلمتهم للجهات المختصة.

وفي وقتٍ سابقٍ أطلق الحشد الشعبي، عمليةً أمنيةً لملاحقة مرتزقة داعش، استهدفت مناطقَ في محيط مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

(سـ)