القوات الأفغانية تشنّ عملية لاستعادة معبر مهمّ مع باكستان

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار، جنوب أفغانستان، جمال ناصر بركزاي، إن "القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل المدنيين".

وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيس بالبلدة الحدودية، وقال أحد الأهالي في سبين بولداك ويدعى محمد ضاهر "هناك اشتباكات عنيفة".

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع، في إطار هجوم واسع شنّتها الحركة مطلع أيار/ مايو مع بدء خروج القوات الأميركية من هذا البلد.

ويعدّ المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى طالبان، إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني، حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من العناصر الاحتياطيين الذين يرسلون إلى أفغانستان للقتال.

(د ع)