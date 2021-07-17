القوات الأفغانية تقول أنها استعادت عدة مناطق من قبضة طالبان

وقال حاكم ولاية بروان الواقعة شمالي العاصمة كابول، فضل الدين عيار، اليوم، أن القوات الأفغانية استعادت سيطرتها على مديرية الشيخ علي التي سقطت في قبضة "طالبان" قبل أسبوعين.

وأشارت وزارة الدفاع اليوم إلى أن قواتها قتلت خلال آخر 24 ساعة 284 من عناصر "طالبان" وأصابت 205 آخرين خلال عملياتها في ولايات ننكرهار وغزني وخوست ووردك وقندهار وجوزجان وسربل وسمنكان وبلخ وهلمند وتخار وكابول.

في المقابل أعلنت حركة طالبان عن سيطرتها على كامل مديرية دند في ولاية قندهار جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أمس، الجمعة، أن قواتها انتزعت خلال الساعات الـ24 السابقة من حركة طالبان السيطرة على مديريتي سيغان وكهمرد في ولاية باميان وسط البلاد ومديرية جخانسور في ولاية نيمروز جنوب غربيها.

وأكدت الوزارة أن قواتها تواصل عملياتها لاستعادة المناطق الأخرى التي سيطرت عليها الحركة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع بدء جولة جديدة من المحادثات بين حكومة كابل وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

(د ع)