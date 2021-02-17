القوى الأوروبية والولايات المتحدة تجتمع غدًا بشأن اتفاق إيران النووي

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن القوى الأوروبية ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بشأن إيران غدًا الخميس، في محاولة لإنقاذ اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس بريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيلتقي بنظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب في باريس، وسينضم بلينكن عبر الفيديو.

وتريد القوى الأوروبية إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، لكن إدارة جو بايدن قالت إنها قد تنضم مجددًا إذا عادت طهران إلى الامتثال للاتفاق.

ويأتي ذلك، بينما أعلن بلينكن، أمس، أن الطريق إلى الدبلوماسية صار مفتوحًا الآن مع إيران، لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن طهران أخطرتها بتعليقها إجراءاتها الطوعية بموجب الاتفاق النووي بما فيها البروتوكول الإضافي، اعتبارًا من الـ 23 من شباط / فبراير الجاري.

وقالت الوكالة إن مديرها رافائيل غروسي اقترح السفر لإيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة الرقابة الأساسية.

(م ش)