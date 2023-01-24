ونقلت وكالة روج نيوز عن مصدر، أن "وحدات حماية شنكال والقوات الأمنية في شنكال، وبناء على دعوة الأهالي، كانت تقوم منذ فترة طويلة بالتحقيق في الشبكات التي أنشأتها الاستخبارات التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني في شنكال، وبعد إجراء البحث والتحقيقات اللازمة، بدأت القوات بتنفيذ عملية خاصة تسمى "عملية الانتقام" ضد شبكة الجواسيس".

وذكر المصدر أن العملية لا تزال مستمرة، وبحسب النتائج الأولية لهذه العملية، "تم تحديد عدد من أفراد هذه الشبكة الخائنة، وتم اعتقال عدد من الخونة التابعين لشبكة التجسس خلال هذه العملية".

وأضاف المصدر أيضاً "العملاء لذين تم إلقاء القبض عليهم في قضاء شنكال، اعترفوا بأنهم تابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية ويعملون لضرب مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في قضاء شنكال وقوات الأمن "الآسايش" وقوات حماية شنكال وقادة المجتمع الإيزيدي".

وأشار المصدر إلى أنه "نتيجة لهذه الاعترافات، تم الكشف عن المتسببين باستشهاد عدد من قادة المجتمع الإيزيدي والاعتداءات على مؤسسات الإدارة الذاتية، وخلال "عملية الانتقام"، تم توجيه ضربة كبيرة لشبكة الخيانة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاستخبارات التركية في شنكال".

وأكد المصدر أنه سيتم إعلان نتائج العملية مع الرأي العام.

(ك)