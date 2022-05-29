القتال يشتد شرق أوكرانيا وروسيا تنفي نيتها استخدام الأسلحة النووية

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، في بيان على صفحتها على فيسبوك "شنت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية"، بحسب رويترز.

وكان حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا قال، الجمعة، إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك.

وتشتد المعارك في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، حيث أكدت موسكو السبت أنّ القوات الموالية لها سيطرت على بلدة ليمان الاستراتيجيّة التي تشكّل معبراً نحو مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان "عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تماما من القوميين الأوكرانيين".

وكان زيلينسكي أقر في خطاب بالفيديو الجمعة بأن "الوضع في دونباس صعب جدا"، لكنه أضاف "إذا كان المحتلون يعتقدون أن ليمان وسيفيرودونيتسك ستصبحان لهم فهم مخطئون. دونباس ستكون أوكرانية".

وأكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، أن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية خلال تحركها العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة لا تستخدم في هذه المواقف إطلاقا.

وأضاف في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أنه "وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن الأسلحة النووية التكتيكية لا تستخدم في مثل هذه النزاعات على الإطلاق، ولا علاقة لها بالعملية" في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

(ي ح)