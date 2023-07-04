القتال يشتد في الخرطوم والدعم السريع يعلن إسقاط طائرة حربية للجيش

اندلعت اليوم معارك عنيفة، في أنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة الخرطوم، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد، التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة.

وبالتزامن مع شن الجيش ضربات جوية وقصفاً بالمدفعية الثقيلة على عدة مواقع في العاصمة، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية للجيش، حيث نشر سكان محليون مقاطع مصورة تظهر طيارين يقفزان من طائرة.

قوات الدعم السريع قالت في بيان إنها أسقطت الطائرة بنيران المضادات الأرضية التابعة لها، وأنها أوقفت طيارين بعد هبوطهما بالمظلات متهمة الجيش بارتكاب “مجازر” في الخرطوم.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على مساحات من العاصمة واستدعت مقاتلين إضافيين، من دارفور وكردفان مع تصاعد الصراع ونقلتهم عبر الجسور من أم درمان إلى بحري والخرطوم، حيث تشكل هذه المناطق الثلاث معا العاصمة الأوسع عبر ملتقى نهر النيل.

(سـ)