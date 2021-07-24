القصف التركي يطال تل رفعت ودير جمال

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية تل رفعت وقرية دير جمال في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-07-24T22:13:00 الشهباء

ويتعرض مركز ناحية تل رفعت وقرية ديرجمال في مقاطعة الشهباء للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ANHA


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