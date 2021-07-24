القصف التركي يطال تل رفعت ودير جمال يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية تل رفعت وقرية دير جمال في مقاطعة الشهباء. خبر 24 تموز 2021, السبت - 22:13 2021-07-24T22:13:00 الشهباء ويتعرض مركز ناحية تل رفعت وقرية ديرجمال في مقاطعة الشهباء للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. ANHA إقرأ أيضاً قصف تركي يستهدف ريف منبج الشرقي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي هوشرية وا... اتساع رقعة القصف التركي ليطال قرى الشهباء وشيراوا يواصل جيش الاحتلال التركي استهداف قرى مقاطعة الشه... إصابة شاب برصاص مجهولين في ريف دير الزور أصيب أحد أعضاء بلدية الجرذي في ريف دير ... الموقع القديم