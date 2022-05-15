القصف التركي يطال ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 15 أيار 2022, الأحد - 21:07 2022-05-15T21:07:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الأحراش المحيطة... في يوم اللغة الكردية.. حركة الطلبة الديمقراطيين في الحسكة تؤكد وقوفها إلى جانب الكريلا باركت حركة الطلبة الديمقراطيين في مدينة الحسكة، ي... طلبة قسم الأدب واللغة الكردية: سنحمي إرث جلادت بدرخان عبّر طلبة معاهد الشهيدة فيان آمارا الواقعة في ناحي...