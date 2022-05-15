القصف التركي يطال ريف ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-05-15T21:07:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA

 


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