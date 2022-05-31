القصف التركي يطال قرية بيني في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 31 أيار 2022, الثلاثاء - 22:31 2022-05-31T22:31:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف أحراش ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أحراش قرية سوغا... أهالي منبج يستذكرون شهداء شهري نيسان وأيار بإيقاد الشموع على أضرحتهم استذكر أهالي مدينة منبج شهداء شهر نيسان وشهر أيار ... حلب...انطلاق فعالية الاعتصام للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان نظمت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلا...