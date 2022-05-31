القصف التركي يطال قرية بيني في ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.
خبر 2022-05-31T22:31:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA

 


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