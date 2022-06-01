القصف التركي يطال أحياء آهلة بالسكان في ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أحياء آهلة بالسكان في مركز ناحية عين عيسى.
خبر 2022-06-01T19:41:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء أحياء آهلة بالسكان في مركز ناحية عين عيسى.

ANHA


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