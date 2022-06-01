القصف التركي يطال أحياء آهلة بالسكان في ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أحياء آهلة بالسكان في مركز ناحية عين عيسى. خبر 01 حزيران 2022, الأربعاء - 19:41 2022-06-01T19:41:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء أحياء آهلة بالسكان في مركز ناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً إصابة اثنين من عناصر قوات حكومة دمشق جراء القصف التركي على مطار منغ يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مطار... جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال ومرتزقته محيط ناحية ... قصف الاحتلال يطال ريف ناحية عين عيسى يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف...