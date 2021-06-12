القصف التركي يطال عدداً من قرى الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى علقمية وشوارغة ومرعناز في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 12 حزيران 2021, السبت - 22:01 2021-06-12T22:01:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى علقمية وشوارغة ومرعناز في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً إصابة طفل جرّاء القصف التركي على ناحية شيراوا نتيجة القصف التركي المستمر على ناحية شيراوا منذ سا... قسد تنفي أي علاقة لها بالقصف الذي طال عفرين مساء اليوم نفت قوات سوريا الديمقراطية أي علاقة لها بالقصف الذ... استمرار قصف الاحتلال التركيّ لريف ناحية شيراوا والشهباء يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصفهم لقرى نا... الموقع القديم