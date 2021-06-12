القصف التركي يطال عدداً من قرى الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى علقمية وشوارغة ومرعناز في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-06-12T22:01:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى علقمية وشوارغة ومرعناز في ريف مقاطعة الشهباء.

 

ANHA


إقرأ أيضاً