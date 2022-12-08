القصف التركي الوحشي يدمر عدداً كبيراً من المنازل بمركز ناحية زركان

منذ احتلال سري كانيه ومقاطعة تل أبيض في تشرين الاول عام 2019 استهدف جيش الاحتلال التركي ناحية زركان بشكل متواصل، وتسبب بدمار كبير في البينة التحتية ومنازل المواطنين ودور العبادة.

في الأسبوعين الاخيرين، وبالتحديد في الـ 20 من تشرين الثاني، كرر جيش الاحتلال التركي قصفه الوحشي على مركز زركان وقراها متسبباً بدمار كبير لحق بالناحية.

مراسل وكالتنا، تمكن من الدخول إلى الحي الغربي يوم أمس الأربعاء، ووثق بالصور والفيديو الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين، ولخطورة الوضع لم يستطع تصوير جميع المنازل التي تعرضت للقصف، بسبب الاستهداف المباشر للتحركات، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في سماء المنطقة.

وبحسب الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان صالح سمو، فإن الاحتلال التركي دمر أكثر من 400 منزل ومنشأة عامة وخاصة بين مدراس ومراكز طبية وبلديات ومراكز أمنية، ومخابز ومحطات للمحروقات، في مركز الناحية وقراها.

وناحية زركان تتبع إدارياً لمدينة سري كانيه المحتلة، وتقع في الجهة الشمالية الغربية لمقاطعة الحسكة، على بعد 70 كم، عن مركز المقاطعة، وتتبع لناحية زركان 70 قرية، وتعدادها السكاني كان يتجاوز الـ 45 ألف نسمة كآخر إحصائية قبل وصول الاحتلال التركي ومرتزقة إلى مشارف الناحية.

(آ أ/ ف)

ANHA