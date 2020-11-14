القصف على إدلب يتجدد والمرصد يؤكد مقتل 75 في البادية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية جددت قصفها الصاروخي على ريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم السبت.

وأفاد المرصد بسقوط قذائف صاروخية على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والبارة وبينين جنوب إدلب، وأوضح أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن".

إلى هذا أكد المرصد مقتل نحو 75 من قوات الحكومة السورية ومرتزقة داعش، خلال أسبوعين من العمليات العسكرية ضمن البادية السورية.

وبحسب المرصد، فأن العمليات العسكرية تتركز مؤخرًا في ريف حماة الشرقي وبادية الرقة بشكل رئيسي، بالإضافة إلى بادية السخنة.

ووثّق خسائر بشرية على خلفية الاشتباكات والكمائن والقصف والاستهدافات، حيث قُتل 48 من عناصر قوات الحكومة والموالين لها، كما قُتل 27 من مرتزقة داعش، منذ مطلع الشهر الجاري، وبيّن أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 إلى اليوم، وأكد أنها بلغت 978 قتيلًا من قوات الحكومة، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة إلى140 من مجموعات تابعة لإيران، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن مرتزقة داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، فيما بلغ عدد قتلى مرتزقة داعش 532 قتيلًا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(س ر)