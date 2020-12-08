القصّر في أحضان ذويهم...والشكر يقدّم لقسد

سلم، اليوم، مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة، ثلاثة قصّر إلى ذويهم وفقًا للاتفاقات الموقعة مع الأطراف الدولية.

ويهدف مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، والتي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية ورعاية الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية وإدارة وتنفيذ كافة البرامج المتعلقة بالطفولة، إلى حماية الأطفال ورعايتهم وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتناسب مع واقع المنطقة وارتقاء بواقع الطفولة لينعم أطفال المنطقة بحياة صحيحة ومتكاملة.

ووفقًا لهذه الاتفاقات والمعايير، سلّمت قسد، اليوم، لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة ثلاثة قصّر، وسلم المكتب القصّر لأسرهم.

والقصّر الثلاثة الذين تم تسليمهم هم: عز الدين أحمد الصلاع البالغ من العمر (16 عامًا)، محمد بكر (15 عامًا) ونصال سالم سليمان (15عامًا)، وذلك في مقر مجلس الحسكة العسكري.

وحضر مراسم التسليم الرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في مجلس مقاطعة الحسكة، خالد جبر ومروة العبد الله، والقيادي في قوات سوريا الديمقراطية هوكر جودي وذوي القصّر.

وفي مراسم التسليم تحدّث الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في مجلس مقاطعة الحسكة خالد جبر، قائلًا "نحن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمجلس مقاطعة الحسكة، نعمل وفقًا للاتفاقات والقوانين الدولية بعدم تجنيد من هم دون السن 18، وبناءً على ذلك عمل مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل إعادة القصّر إلى ذويهم".

بدوره، بيّن القيادي في قوات سوريا الديمقراطية هوكر جودي، أنه وفقًا للاتفاقات المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة، نقوم بإعادة الأطفال القصّر إلى ذويهم وتابع بالقول "نقوم بتسليمهم إلى مكتب حماية الطفل رسميًّا، وعليه يقوم المكتب بتسليمهم إلى ذويهم".

وشكرت مريم أحمد العبيد، والدة القاصر عزالدين الصلاع، مكتب حماية الطفل وقوات سوريا الديمقراطية على اهتمامهم بالقصّر وإعادتهم إلى ذويهم.

والجدير بالذكر أن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة سلّم حتى تاريخ اليوم 7 أطفال قصّر إلى ذويهم.

(كروب / هـ ن)

ANHA