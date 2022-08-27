حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، من أن أثيوبيا وكينيا والصومال ستشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، والتي من المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئ.

كما توقعت المنظمة أن يزداد الجفاف المدمر في القرن الأفريقي سوءاً مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي، محذّرة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس للصحفيين في جنيف "الجفاف سيستمر"، مضيفة أن "منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الإفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر".

وتابعت "للأسف، تظهر التوقعات احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافاً من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة".

ويتوقع أن تشهد المناطق المتضررة من الجفاف في أثيوبيا وكينيا والصومال هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد حتى نهاية العام.

وتسببت مواسم الأمطار الأربعة الشحيحة المتساقطات حتى الآن في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 1,1 مليون شخص على النزوح من ديارهم بحثاً عن الطعام والماء.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في المنطقة التي ضربها الجفاف ارتفع إلى 22 مليوناً.

وعادة ما يساهم موسم الأمطار الذي يستمر من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر بما يصل إلى 70 في المائة من المتساقطات السنوية الإجمالية في الأجزاء الاستوائية من منطقة القرن الأفريقي الكبرى خصوصاً في شرق كينيا.

وقال غوليد أرتان مدير مركز المناخ الإقليمي لشرق أفريقيا التابع للمنظمة الأممية إن التوقعات تظهر أنه سيكون هناك موسم أمطار شحيح خامس على التوالي في القرن الأفريقي.

وأضاف "في أثيوبيا وكينيا والصومال، نحن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة".

(د ع)