القرى الآهلة بالسكان تعرضت للقصف60 مرة خلال شهر آب في كري سبي

صعّدت دولة الاحتلال التركي، خلال شهر آب/ أغسطس الجاري، من حدة هجماتها على الريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة والريف الشرقي لناحية عين عيسى والطريق الدولي مستخدمة الأسلحة الثقيلة من راجمات وصواريخ وقذائف الهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة في هجماتها، وخاصة على القرى الآهلة بالسكان؛ ما ألحق أضراراً مادية بممتلكات المدنيين، من تدمير المنازل وحرق المحاصيل وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى ارتكاب مجزرة بحق أسرة بأكملها في قرية الصفاوية.

والقرى الأكثر عرضة للقصف كانت قرى ريف مقاطعة كري سبي الغربي، "فريعان، الصوان، العريضة، صليبي، قزعلي, صوامع قزعلي، كوبرلك, بير كيتك، مستريحة، عبدكو، خربة بقر ومبعوجة" وغيرها من القرى الواقعة على خطوط التّماس مع العدوان التركي.

إلى ذلك، أكد القائد الميداني في مجلس كري سبي العسكري، دانييل كوباني، الذي يقاتل في الجبهات الأمامية في ريف كري سبي الغربي أنه تم قصف القرى التي تم ذكرها أكثر من60 مرة بالأسلحة الثقيلة خلال هذا الشهر, وقال: "نحن قوات مجلس كري سبي العسكري موجودون في خطوط التّماس مع الاحتلال التركي، ونستخدم حقنا المشروع في الدفاع عن حدودنا وشعبنا".

وتحدث القائد الميداني عن خرق تركيا لبنود اتفاقية وقف إطلاق النار وزيادة حدة هجماتها على المدنيين، مبيّناً أنها بهدف إفراغ القرى من سكانها وتوسيع رقعة المناطق التي تحتلها.

وأشار دانييل كوباني إلى أنهم ملتزمون ببنود المعاهدة التي تم توقيعها مع الجانب التركي ويستخدمون حقهم المشروع في الدفاع عن حدودهم، وأن أهالي تلك القرى التي يتم قصفها بشكل شبه يومي يقاومون الصواريخ والمدافع ويساندون المجلس العسكري معنوياً وبجميع الإمكانات, ويرفضون التخلي عن أرضهم وقراهم.

هذا وتستمر هجمات الاحتلال التركي على قرى ريف مقاطعة كري سبي الواقعة على خطوط التّماس مع المناطق المحتلة بشكل شبه يومي إلى جانب زيادة إنشاء القواعد العسكرية على خطوط التّماس والطريق الدولي واستقدام الأسلحة الثقيلة إلى تلك القواعد التي يتم تزويدها بنظام الرادارات وكاميرات المراقبة.

(ج)

ANHA