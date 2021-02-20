القضية التي رفعتها أسر الشّهداء ضدّ فضائية روداو حُوّلت إلى المحكمة

رفع مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، دعوى قضائية ضدّ فضائية روداو إلى النيابة العامة ضمن مجلس العدالة الاجتماعية بمدينة قامشلو في الـ 20 من شهر كانون الثاني الفائت، مستندين في دعواهم إلى مواد مسيئة وغير حقيقية نشرتها فضائية روداو، ومؤكّدين بأنّ عمل الفضائية بعيد عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وأنّها تتعمّد تحريف الحقائق، وطالبوا بإغلاق مكتبها.

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو هيفي السيد، بيّنت أن الأسباب التي دفعتهم لرفع دعوى قضائية على فضائية روداو, هي محاولاتها التشهير بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تأسست بدماء وتضحيات الشهداء، ونشر إشاعات وأخبار كاذبة عن الإدارة الذاتية وقالت: "إحداها تحريف شعار (لوغو) الإدارة الذاتية والاستهزاء به، وإعدادها تقارير بعيدة عن الواقع بهدف تحريض أبناء المنطقة ضد الإدارة الذاتية، ناهيك عن تقرير أعدته إحدى مراسلاتها في مزار الشهيد دليل ساروخان، حيث قالت عن الشّهداء قتلى وهذا لا نقبله قطعاً بحقّ شهدائنا".

ونوّهت هيفي إلى أنّ فضائية روداو من خلال المواد التي تنشرها تحقق غايات الدولة التركية، قائلة: "وخير دليل على ذلك أثناء هجوم الاحتلال التركي على بلدة عين عيسى انتفض أهالي البلدة أمام قواعد عسكرية تابعة للروس، مطالبين الروس بالقيام بالدور الذي يقع على عاتقهم كدولة معنية بالأزمة السورية حيال هجمات الاحتلال التركي على عين عيسى، إلّا أنّ فضائية روداو حرّفت الحقيقة وادّعت أنّ أهالي البلدة يتظاهرون أمام القواعد العسكرية الروسية مطالبين بإخراج قسد من المنطقة، وذلك تماشياً مع أخبار مماثلة نشرتها وكالة أناضول التابعة للحكومة التركية".

وتابعت هيفي السيد: "ليس هذا فقط، فبعد الدعوى التي رفعناها ضد فضائية روداو جلبوا امرأة من مخيم واشوكاني في الحسكة إلى الاستوديو، لتتحدّث لهم عن تفاصيل بعيدة عن الحقيقة بهدف ضرب الإدارة الذاتية، مع العلم أنّ المرأة هي زوجة لشهيد وأم لشهيدين، إذ أكّدت لنا أثناء زيارتنا لها في المخيم بأنّ ابنها هو من أجبرها على قول كلام ضد الإدارة الذاتية، وأنها لم تكن تعلم بأن قناة روداو هي التي ستجري معها اللّقاء".

وتساءلت هيفي السيد: "لا أعلم لماذا تتعمد فضائية روداو تحريف الحقائق؟ فبعد كل هذه المكتسبات التي تحقّقت بفضل دماء الشهداء لا نقبل أبداً بوجود فضائية كهذه تسعى من خلال المواد التي تنشرها إلى التشهير بالإدارة الذاتية ضمن مناطقنا".

وطالبت هيفي السيد محكمة الشعب بالوقوف على قضيتهم بجدّية وإغلاق فضائية روداو وعدم السماح لها بالعمل ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكّدة بأنّ الإعلام يجب أن يمثّل صوت الحقيقة والإنسانية وليس العكس".

فيما بيّن الناطق باسم النيابة العامة في مجلس العدالة الاجتماعية لمدينة قامشلو جوان مصطفى، بأنّهم عقب الدعوى القضائية التي رفعها مجلس عوائل الشهداء ضد فضائية روداو ومدير مكتبها فهد صبري بشكل رسمي، بجرم تزوير ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، قاموا بدورهم بإرسال البلاغ المقدّم من مجلس عوائل الشهداء إلى مدير مكتب روداو في قامشلو، للاستماع إلى إفادته، وعقب الاستماع إلى إفادته تم تحويل الملف إلى المحكمة ومن المقرّر أن تُعقد جلسة المحكمة بأقرب وقت بحضور مجلس عوائل الشهداء والنيابة العامة واتحاد الإعلام الحر، ومدير مكتب فضائية روداو ليتم إصدار الحكم من قبل المحكمة بعد الاستماع إلى آراء وإثباتات الطرفين بشكل علني".