القضاء التركي يحكم بالسجن 30 عاماً على الناشطة السياسية عائشة غوك كان

قضت المحكمة الجنائية العليا في ولاية آمد الكردستانية، بالسجن 30 عاماً على المتحدثة باسم حركة المرأة الحرة (TJA) بتهمة "عضوية التنظيم وإدارته"، حسب وكالة فرات للأنباء.

وكانت الناشطة السياسية عائشة غوك قد اعتقلت على يد سلطات الاحتلال التركي في الـ 28 من شباط الماضي.

عائشة غوك من النساء المناضلات لأجل حقوق المرأة وحرياتها، ولها ميراث نضالي طويل يمتد لأكثر من 35 عاماً في مجال حقوق المرأة وحرياتها.

والجدير بالذكر أن المناضلة عائشة غوك كانت قد تعرضت للتحقيق أكثر من 200 مرة طيلة مسيرتها النضالية، كما تعرضت للاعتقال عشرات المرات، وأدينت بتهمة "عضوية التنظيم وإدارته" 8 مرات سابقة.

ويندرج إصدار الحكم هذا من القضاء التركي في إطار سياسة تكميم الأفواه الإبادة السياسية التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

(ف)