تواصل محاكم الدول الأوروبية، إصدار أحكام مخففة لا تناسب ما اقترفه مرتزقة داعش؛ وهو ما لا يساهم في ردع الأشخاص الذين يريدون الانضمام للمرتزقة.

أدانت محكمة سويدية، امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً انضمت لمرتزقة داعش في سوريا، عادت لبلادها عام 2017، على نشرها صوراً لها مع رؤوس مقطوعة في مدينة سوريا عام 2014، وتجاهلت انضمامها لداعش.

وحكم على فتوش إبراهيم، بالسجن ثلاثة أشهر، وهو حكم مخفف، لا يردع من يريدون الانضمام لصفوف المرتزقة.

وقالت محكمة منطقة غوتبورغ، إن فتوش إبراهيم "نشرت في مناسبتين صوراً لرؤوس مقطوعة معلقة على سياج دوار في منطقة الرقة السورية وضعها مسلحو داعش هناك".

واستخدمت فتوش إبراهيم هاتفها الجوال لالتقاط صور لها في ساحة النعيم في الرقة، حيث عرض مرتزقة داعش جثثاً أو رؤوساً معلقة.

وقالت المحكمة في حكمها إن فتوش نشرت على فيسبوك "تعليقات تزدري الأشخاص الظاهرين في الصور وتعرب عن استحقاقهم لما تعرضوا له".

وأضافت إن المرأة "أعربت بوضوح عن تعاطفها مع تصرفات التنظيم، وتم اعتبار أفعالها مرتبطة بالنزاع المسلح الذي كان يدور في المنطقة في ذلك الوقت".

وفي مطلع آذار الجاري، حكمت محكمة الجنايات الخاصة بالسجن 10 سنوات على فرنسية عائدة من سوريا بعد 5 سنوات قضتها بين مرتزقة داعش وجرى اعتقالها عام 2018.

كما حكم القضاء الدنماركي مطلع آذار الجاري بالسجن 4 أعوام على امرأة تدعى "إلمينا علييتش" دخلت سوريا برفقة زوجها المنخرط في صفوف مرتزقة داعش، وبقيت في مدينة الرقة إبان وجود داعش.

واستلمت السلطات الدنماركية عام 2021 ثلاث نساء و14 طفلاً من قوات سوريا الديمقراطية، جرى الحكم على إحداهن قبل عام من الآن بالسجن لـ3 سنوات.

وسبق ذلك إجراء محاكمات عديدة للمنتسبين إلى داعش، لكن محامين مطلعين على الموضوع، يقولون إنها لم تكن إجراءات عادلة من أجل المتضررين من مرتزقة داعش.

(م ش)

ANHA