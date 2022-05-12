وأصدرت محكمة فرنسية، أمس الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق عمار فلوقي، وهو مرتزق فرنسي سابق لدى مرتزقة "جبهة النصرة"، الذي غادر للقتال في سوريا سنة 2013، بعدما اعتبر أن مدة إقامته هناك تمثل "تمسكاً ثابتاً بالفكر الجهادي".

واقترن الحكم على المرتزق، عمار فلوقي، بحكم أمني مدته عشر سنوات، لا يستطيع خلالها المحكوم الحصول على أي تعديل في العقوبة، بحسب فرانس 24.

واعتبر القضاء الفرنسي أن الاتهامات التي أقر المتهم ببعضها "خطيرة للغاية"، مشيراً إلى أنه "بقي في المنطقة لمدة أربع سنوات" وشارك "على الأقل" لأكثر من عامين "في القتال ضمن مجموعة إرهابية" هي مرتزقة "جبهة النصرة"، الذراع السابقة لتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وغادر المرتزق المتحدر من فيلنوف داسك شمال فرنسا، والذي يُحاكم منذ الإثنين بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية، إلى سوريا عبر تركيا في أيلول/ سبتمبر 2013 مع ابن عمه وصديقين. وعاد وحده حياً إلى فرنسا.

(د ع)