القضاء على 5 جنود أتراك ردُّ قوات تحرير عفرين على الهجمات التركية

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً إلى الإعلام والرأي العام، جاء فيه:

"بذريعة العملية التي استهدفت أنقرة ، بدأت ولا تزال هجمات جيش الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة مستمرة ، بداية تم استهداف الأماكن الخدمية وكافة الأماكن ذات الاحتياجات الحيوية وخاصة أهلنا من قبل الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع التركية كما يتم قصف شعبنا في جميع أنحاء المنطقة، ومن المعروف أنه منذ يوم احتلال مدينة عفرين وحتى الآن يمارس الاحتلال التركي مع مجموعاته المرتزقة عملية وحشية وإبادة جماعية كبيرة جداً وواسعة النطاق بحق شعبنا ، فمن اعتقال المواطنين إلى اختطافهم ، وتغيير ديمغرافية المنطقة، وتهجير المواطنين من أماكنهم ومناطقهم بالقوة، وكذلك مصادرة ممتلكات شعبنا، يحاولون استخدام أبشع أساليب الحرب الخاصة ضد شعبنا، وإلى جانب الهجمات المتواصلة على أراضينا، كثف جيش الاحتلال التركي في الخامس من أكتوبر هجماته على مناطقنا.

ففي 5 أكتوبر الجاري، قصفت قرى شوارغة ، ومرعناز ، وكشتعار ، وصوغاناكه ، وبينه ، وذوق كبيرة/كوندي مازن ، وديرجمال ، وزيارة ، ومياسه ، وشعالة ، وزيوان ، والشيخ عيسى ، وكفرنايا ، وبلدة تل رفعت بطائرات الاستطلاع المذخرة ومدافع ثقيلة ومدافع الهاون ، بالإضافة إلى ذلك قصفت الطائرات الحربية كل من قرى بيلونيه وعين دقنة والمالكية وقرية زيارة ، حيث قامت قواتنا بالرد على هجمات العدو هذه

في هذا السياق، وبتاريخ 5 تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد قاعدة الاحتلال التركي في دابق التابعة لبلدة إعزاز، وأدت هذه العملية إلى مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، وفي الوقت نفسه أصيبت سيارة وقاعدة للعدو، وفي نفس اليوم تم إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي في قرية شوارغة التابعة لناحية شرا" .

(ف)