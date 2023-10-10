القبض على شبكة تمتهن سرقة السيارات والدراجات النارية في منبج

تمكنت قوات مُكافحة الجريمة من إلقاء القبض على شبكة مكونة من 18 شخصاً قاموا بأكثر من 20 عملية سرقة محتويات للسيارات والدراجات النارية يوم 25 أيلول في مقاطعة منبج، وفق ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

وبينت "القوات قامت على الفور بعمليات الرصد والتحرّي الدقيق ومراقبة أحياء المدينة، حيث تم الاشتباه بأحد الأشخاص يتردد إلى الحي بأوقات متفاوتة، وبعد مراقبته وجمع المعطيات التي تدين تورطه بجرم سرقة محتويات إحدى السيارات، تم إلقاء القبض عليه بكمينٍ مُتقن بالجرم المشهود وهو يقوم بعمليه السرقة".

وأكدت القوات "أثناء التحقيق مع المقبوض عليه اعترف بجرمه ضمن شبكة عدد أفرادها 18 شخصاً يمتهنون سرقة محتويات السيارات والدراجات النارية، لتتابع قواتنا بالمكافحة عملية رصد باقي أفراد المجموعة ومراقبة تحركاتهم، حيث تم إلقاء القبض عليهم، وأثناء التحقيق اعترفوا بتنفيذهم 20 عملية سرقة".

(س ع)