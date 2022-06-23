القبض على شبكة لتجارة المخدرات في مدينة الحسكة

بحسب ما أفاد به الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا، فإن قواتهم في مكافحة الجريمة ألقت القبض على أربعة أشخاص يقومون بتجارة المواد المخدرة في مدينة الحسكة، يوم الإثنين 20 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضح الموقع أنه "استمراراً للعمل الذي تقوم به مكافحة الجريمة في ملاحقة ملفات تعاطي المواد المخدرة، توصل أعضاء المكافحة إلى أربعة أشخاص يُشتَبه بقيامهم بتجارة المواد المخدرة وبعد جمع الأدلة التي تُثبت تورطهم، ألقيَ القبض عليهم بكمينٍ مُحكم وبحوزتهم:

1- حبوب نوع كابتكول عدد “411”.

2- حبوب نوع انديترو عدد “90”.

3- حبوب نوع كابتكول “13” غرام مفروم.

4- سلاح كلاشنكوف.

5- جعبة.

6- سلاح بمبكشن.

7- مسدس".

مؤكداً أن أعضاء الشبكة "اعترفوا خلال التحقيق معهم بأنهم كانوا يتعاطون المواد المخدرة وينشرونها بين أبناء شعبنا، ليتم تحويلهم إلى النيابة العامة لينالوا جزاءهم وفق ما ينص عليه القانون".

وشددت قوى الأمن الداخلي أن قواتهم تعمل بشكلٍ مستمر على ملاحقة كل من يتعامل بالمواد المخدرة ويروّج لتعاطيها للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على سلامة أبناء شعبنا.

(س ر)