القبض على شبكة فساد وتزوير في شمال وشرق سوريا

تتواصل حملة مكافحة الفساد والسرقات في شمال وشرق سوريا، وفي هذا الإطار ألقت قوى الأمن الداخلي في الشمال والشرق القبض على شبكة من 7 أشخاص كانوا يقومون بأعمال غير قانونية وغير أخلاقية.

حيث تبين بعد إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم أن رئيس هذه الشبكة هو (م م إ) وأعضاؤه هم كل من (د إ س) (خ ه ه)و (م أ ه) و(ز ر م) و(أ م أ) و(ف م ك) وتضمنت أعمال هذه الشبكة على السرقة والرشوة وتزوير الوثائق.

حيث ألحقت هذه الشبكة أضرار مادية كبير في مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية من خلال أعمالهم في الفساد والتزوير، بالإضافة إلى الضرر المعنوي الذي ألحقوه بنشاط أعضاء مؤسسات QSD وتسببهم بطرد الناس من هذه المؤسسات.

هؤلاء الأشخاص عرضوا قبل يومين على المحكمة التي أصدرت حكمها عليهم، حيث حكم على (م م إ) الحكم بـ 8 أعوام،

وعلى (د إ س) 4 سنوات ، وعلى (خ ه ه) بـ 4 سنوات، و (م أ ه) سنتان، و(ز ر م) بثلاثة أعوام، و(أ م أ) 4 أعوام، و(ف م ك) بعام واحد.

(ل)

ANHA