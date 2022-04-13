القبض على قيادي لمرتزقة داعش في ريف الرقة الشرقي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أشار فيه أنه: "تمت العملية بدعم ومراقبة جوية من قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش".

ونوه المركز: "القيادي المحلي كان ينشط في توزيع الأسلحة ونقل المتفجرات إلى خلايا تنظيم داعش في مناطق متفرقة من الرقة وريفها، إضافة لنشاطه السابق في صفوف داعش كأمني، وجرت عملية القبض عليه بعد جمع المعلومات الكاملة عن نشاطه ومراقبته خلال الفترة الماضية".

وأكد المركز أنه: "تمت مصادرة أسلحة ومعدات تقنية ووثائق كانت بحوزة القيادي، أثناء تفتيش المنزل بحثاً عن أدلة وإثباتات إضافية".

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ANHA