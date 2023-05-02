القبض على مرتزقين من خلايا داعش خلال عملية أمنية في ريف الحسكة

ذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن الوحدات الخاصَّة في قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، نفذت بالتَّعاون مع قوّات التّحالف الدّوليّ، الإثنين، الأوّل من أيّار، عمليّة أمنيّة استهدفت إلقاء القبض على عضو في خلايا مرتزقة داعش، بالرّيف الشَّرقيّ للحسكة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فإن العمليّة جرت في بلدة الهول، المحاذية لمخيّم الهول، شرقيّ مدينة الحسكة، وتمكّنت القوات، وبدعمٍ عِبرَ المراقبة الجوّيّة من قوّات التَّحالف الدّوليّ، من إلقاء القبض على عضو في خليّة لمرتزقة داعش، كان ينشط في نقل الأسلحة إلى مخيّم الهول، وإيصالها إلى الخلايا التي تنشط وتنفّذ عمليّات القتل والاغتيال، إضافة لنشاطه في تهريب عناصر الخلايا من المخيّم ونقلهم إلى مناطق أخرى.

وأثناء العمليّة؛ ألقت الوحدات الخاصَّة القبض على مشتَبهٍ آخر كان يعمل مع عضو الخليّة، وتمَّت مصادرة معدّات تقنيّة كانت بحوزتهما، بعد تفتيش المنزل الذي كانا يقيمان فيه.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها استمرار توجيه الضربات وبدعم من قوات التحالف الدولي، لمرتزقة داعش في مختلف مناطق شمال وشرق سوريّا، للحيلولة دون تمكُّنه من تهديد حياة السُكّان الآمنين، وزعزعة جهود تثبيت الاستقرار والأمن فيها.

(ك)