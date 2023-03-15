أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً أكد فيه إلقاء القبض على مرتزق من داعش في دير الزور.

وجاء فيه:

"بتاريخ 13 مارس/ آذار الجاري، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على أحد عناصر مرتزقة داعش في منطقة دير الزور، حيث كان يعمل على تزويد خلايا التنظيم بمعلومات استخباراتية بهدف التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.

بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وبمشاركة من التحالف الدولي، داهمت القوات مكان اختباء الإرهابي وتمكنت من إلقاء القبض عليه ومصادرة عدة أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزته وهي كالتالي:

1- كلاشينكوف عدد /1/

2- هواتف نقالة عدد /3/

3- كمية من الذخيرة

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات الناجحة التي قامت وتقوم بها قوات سوريا الديمقراطية وشركاؤها في مكافحة الإرهاب، والتي ستستمر حتى تحقيق القضاء النهائي على خلايا تنظيم داعش في المنطقة".

(ف)