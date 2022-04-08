القبض على مجموعة توزع العملة المزورة في أسواق مدينة منبج

وأصدرت قوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا بيانا كشفت فيه عن إلقاء قوات مكافحة الجريمة أمس الخميس في منبج القبض على 4 أشخاص يعملون في توزيع العملة المزورة، وقال البيان:

"إثر ورود عدة معلومات لقواتنا في المكافحة مفادها وجود عملات مزورة في سوق المدينة يتم تداولها ، سارعت قواتنا المختصة بتكثيف عمليات الرصد والمتابعة والتحري الدقيق بالأسواق والمحال التجارية بالمدينة ،ليتم على إثرها الاشتباه بأربعة أشخاص، حيث تمت مراقبة تحركاتهم وبعد جمع الأدلة القاطعة التي تثبت إدانتهم وتم نصب كمين محكم لهم وألقي القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ مالي وقدره 4400 دولار أمريكي مزور.

أثناء التحقيق مع الموقوفين وبعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا باستخدامهم للعملة المزورة وبعمليات النصب والاحتيال على أصحاب المحلات داخل أسواق المدينة .

الجدير ذكره أنه تم تحويل الجناة مع المبلغ المضبوط إلى هيئة النيابة العامة أصولاً لينالوا جزاء أفعالهم وفق ما ينص عليه قانون العقوبات".

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ANHA