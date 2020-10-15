القبض على خلية استخباراتية تابعة لحكومة دمشق في عين عيسى

وقبضت الجهات المختصة في قوى الأمن الداخلي بناحية عين عيسى، يوم أمس، بالتعاون مع الأهالي على خلية استخباراتية تعمل لصالح حكومة دمشق في ناحية عين عيسى.

وتتألف الخلية من 3 أشخاص، ومهمتها بث الفتن وخلق حالة من عدم الرضى بين الأهالي ضد الإنجازات والمشاريع التي تقوم بها الإدارة الذاتية، واستغلال بعض الأهالي في سبيل ذلك، والتحريض على الإدارات والقوات الأمنية في الناحية.

كما وتعمل هذه الخلية على نقل المعلومات عن المواقع والتحركات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية لصالح الأفرع الأمنية في كل من حماة ودمشق.

وكثفت القوات الأمنية في مناطق شمال وشرق سوريا مؤخراً من جهود مكافحة الخلايا الاستخباراتية التابعة لكل من الحكومة السورية والدولة التركية الناشطة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إذ ألقي القبض خلال الأشهر القليلة المنصرمة على خلية تابعة للنظام التركي في منبج إلى جانب خليتين مرتبطتين بالحكومة السورية في مدينة الرقة.

(ج)

ANHA