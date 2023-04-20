القبض على داعشي جُنِدَ لجمع إحداثيات مواقع قسد في الرقة وريفها

وتمكنت وكالتنا من إجراء مقابلة مع المرتزق، وهو من الجنسية الفلسطينية، مواليد 1984، ويدعى علي محمد، انخرط في صفوف مرتزقة داعش في العاصمة السورية دمشق عام 2015، وعمل لصالح داعش في مخيم للفلسطينيين هناك.

خلال المقابلة، قال المرتزق إنه بعد تجنيده لصالح داعش انتقل من دمشق إلى بادية السويداء إثر اتفاق أبرم بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش عام 2017، نص على انسحاب خلايا المرتزقة من أطراف دمشق إلى بادية السويداء.

وفي سياق عمله كمرتزق ضمن خلايا داعش، انتقل إلى ريف مدينة حلب عام 2018، وبعدها إلى مدينة الرقة، وهناك أوكلت إليه مهمة جمع المعلومات وإحداثيات مواقع قوات سوريا الديمقراطية في الرقة وريفها بشمال وشرق سوريا.

وحسب اعترافاته في المقابلة، فقد تمكن من تحديد إحداثيات موقعين لقوات سوريا الديمقراطية من أصل 5 مواقع طلب منه تحديدها قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وبحسب قيادي عسكري في مدينة الرقة، فقد ألقي القبض على المرتزق في وقت سابق من الشهر المنصرم.

(أم)

ANHA