القبض على اثنين من كبار مروجي المخدرات في الرقة

وأكد المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا أنه وبعد رصد شخصين يقومان بترويج وتعاطي الحشيش المُخدِّر ومن خلال المتابعة المطوّلة، تمكنت قوات مكافحة الجريمة من توقيفهما وضبط كمية من الحشيش المُخدِّر كانت مُجهزة للبيع ضمن الرقة بحوزتهما.

وخلال العمليَّة تم ضبط "اثني عشر كيلو غرام ومئتين وأربعة وثلاثين غراماً" من الحشيش، وتم تحويل التاجرين مع الكميّة المُصادرة للنيابة العامّة أصولاً.

الجدير بالذكر أنّ مكافحة الجريمة ألقت القبض على عدد من التُجّار والمتعاطين للمُخدِّرات بالرقة خلال الشهور الماضيّة بهدف القضاء على المُخدِّرات ومتعاطيها.

(ل)

ANHA