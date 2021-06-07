القبض على عصابة تتاجر بالقاصرات في باشور كردستان

وذكرت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان صحفي، أن "قسم الإتجار بالبشر في جانب الكرخ، ألقى القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بالإتجار بالبشر وبيع العملة المزيفة".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع الفتيات القاصرات في إقليم كردستان".

وأشارت المديرية إلى "تورط العصابة بعمليات ببيع العملة المزيفة من فئة (50) دولار أميركي وترويجها في الأسواق المحلية أيضًا".

وتابعت إن "كمينًا محكمًا قاد للقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره (100) ألف دولار أميركي مزيف، ودونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيًّا وقضائيًّا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (52) من قانون البنك المركزي العراقي لينالوا جزائهم العادل".

(د ع)