القبض على أمير داعشي جزائري في حملة الهول

خلال حملة "الإنسانية والأمن" التي بدأت منذ أربعة أيام في مخيم الهول ألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا القبض على المرتزق الداعشي المدعو محمد عبد الرحمن شريف دباخ وهو جزائري الجنسية.

وصرح مسؤول في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا لوكالتنا ANHA بأنه تم إلقاء القبض على أحد مرتزقة تنظيم داعش ويدعى محمد عبد الرحمن شريف دباخ، من مواليد الجزائر عام 1989 ، خلال حملة مخيم الهول.

ونوه المصدر أنه قبل دخول المرتزق المدعو محمد عبد الرحمن شريف دباخ إلى مخيم الهول كان أميراً عسكرياً لدى داعش في ناحية الشدادي التابعة للحسكة وفي الرقة أيضاً. وبعد إصابته في الاشتباكات وفقدانه لعينه دخل إلى مخيم الهول. وفي مخيم الهول تولى المرتزق محمد عبد الرحمن شريف دباغ مهمة أمير الزكاة لدى داعش.

(م م)

ANHA