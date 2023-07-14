القبض على أكبر شبكة دولية للمخدرات

إعلان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية، جاء عبر بيان، نشرته على معرفاتها الرسمية.

وأكد بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية ضبط عناصرها للمتهمين الثلاثة وبحوزتهم مليوني حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" بوزن 220 كيلو غرام في محافظة مثنى.

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يقوم بالمتابعة والإشراف شخصياً على تشكيل فرق العمل الخاصة لإلقاء القبض على عصابات تهريب المخدرات، بالتنسيق مع مدير عام شؤون المخدرات ومديرية شؤون المخدرات والأفرع في المحافظات العراقية.

ولفت بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية إلى أن المتهمين الثلاثة تم إيداعهم التوقيف بناء على أحكام المادة 27 مخدرات، لينالوا جزاءهم.

وقال البيان إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عملية نوعية استباقية جنوبي البلاد، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من 5 متهمين، منهم أجنبيان، و3 عراقيين وذلك تم بعد مراقبتهم ونصب كمائن محكمة بموجب قرارات قضائية.

وضبطت بحوزة المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس، 34 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدر، أثناء محاولتهم إدخالها إلى البلد.

(س ع)