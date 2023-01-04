القبض على أحد متزعمي مرتزقة داعش في ريف الرقة

وجاء في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن الوحدات الخاصة التابعة لقواتهم نفذت عملية أمنية في ريف الرقة الشمالي استهدفت أحد متزعمي مرتزقة داعش.

وذكر البيان أن العملية "جرت في مزرعة “حطّين” شماليّ الرِّقَّة، وذلك بعد رصد ومتابعة حثيثة للقياديِّ المُستهدَف، وبدعم ومراقبة جوّيّة من قوّات التَّحالف الدّوليّ؛ تمكَّنت قوّاتنا من إلقاء القبض على القياديّ الذي كان يَشغُل سابقاً منصب “أمير بيت المال” ويُديرُ العمليّات الماليّة لتنظيم “داعش” الإرهابيّ في دير الزور، قبيل فراره إبّان عمليّات قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة والتَّحالف الدّوليّ لتحرير منطقة دير الزور عام 2019.

وأفاد البيان أن قواتهم ألقت القبض على الشخص المستهدف بعد مداهمة المنزل وتفتيشه، كما صادرت أوراقٌ ثبوتيّة ومستنداتٌ كانت بحوزته.

ANHA