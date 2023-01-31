وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، في بيان كتابي "انطلقت القوات المشتركة صباح اليوم الثلاثاء31 كانون الثاني مستكملة حملة الانتقام لشهداء الرقة في يومها السابع لملاحقة خلايا داعش الإرهابية".

وأضاف البيان المنشور على موقع القوات: "تمكنت القوات المشتركة خلال اليومين الماضيين من العثور على مستودع قديم للأسلحة يَعود لتنظيم داعش أثناء سيطرته على المنطقة، كما تم إلقاء القبض على 8 من مرتزقة داعش اثنان منهم من الشرعيين وقد ضُبط بحوزتهم عدد من الوثائق والكتب الشرعية لنشر الفكر المتطرف".

مؤكداً أن "القوات المشتركة تعمل على استكمال عمليات التمشيط والتفتيش في الرقة والطبقة ضمن حملة الانتقام لشهداء الرقة، وفق الخطط الموضوعة لتحقيق النتائج الأساسية للحملة من تدمير مخابئ الإرهابيين وإفشال مخططاتهم، وتأمين استمرار الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، في 25 كانون الثاني الجاري، حملة "الانتقام لشهداء الرقة" لملاحقة خلايا مرتزقة داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم.

وقبضت قوات الحملة على العشرات من مرتزقة داعش حتى الآن، بينهم متزعم "ولاية الرقة".

(س ر)