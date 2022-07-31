القبض على 8 من مرتزقة داعش في بغداد

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات نوعية منفصلة، امتازت بالدقة والمباغتة، مكنتها من إلقاء القبض على 8 إرهابيين، بينهم قيادات بارزة تنتمي لعصابات داعش في بغداد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عدد من الأهداف الإرهابية المطلوبة في العاصمة، نفذت مفارز الوكالة عمليات نوعية، استخدمت فيها الطرق الفنية والكمائن، أسفرت عن إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين في مناطق متفرقة في العاصمة، بينهم المكنى (أبو أحمد)، والمكنى (أبو حسين)، والمكنى (أبو عقبه) الذي كان يعمل في ما تسمى هيئة الأسرى بولاية نينوى، والمكنى (مهند)، والمكنى (أبو قاسم)، والمكنى (أبو عبد الله) العامل في ما تسمى هيئة التصنيع العسكري التابعة لعصابات داعش".

وتابعت أن "الجهود الاستخبارية المكثفة أثمرت عن القبض على أحد الإرهابيين الخطرين كان ينتمي لعصابات داعش ضمن قاطع صلاح الدين، وإرهابي آخر مسؤول عن تفجير عجلة (سيارة) مفخخة بمنطقة حي البتول في بغداد".

(د ع)